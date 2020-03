Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der ADLER Real Estate AG (ISIN DE0005008007/ WKN 500800) vom 25. März 2020:Der Aufsichtsrat der ADLER Real Estate AG hat in seiner Sitzung am 25. März 2020 Martin Billhardt zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Billhardt war am 20. März 2020 gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt worden. ...

