Guten Tag,nachdem die Börsen ihre ersten Tiefststände erreicht haben, folgen nun sämtliche Stimmungsindikatoren. Sowohl ifo als auch Sentix und ZEW stürzen ins Tal der "Rezession" und untermauern damit die finale Phase dieser Geschichte. Etwas anderes ist auch nicht zu erwarten, denn wie sollten sich die Stimmungsindikatoren auch vor dem anhaltenden Nachrichtenstrom auch halten können? Indes: Auch hier stellt sich fortan die Frage, wie lange noch?Mit dem gestrigen Tag ist diese Diskussion auch auf der politischen Bühne entfacht. Denn auch in Berlin wurde erkannt, dass bislang keine zeitliche Definition oder Zielvorgabe des Shutdowns gegeben wurde - mit dem Ergebnis, dass der Unmut der Bevölkerung mit jedem weiteren Tag der Verunsicherung zunehmen wird. Die Gefahr: Aus Solidarität kann schnell eine Spaltung der Gesellschaft entstehen. Es wäre das Schlimmste, was in einem Wahljahr passieren kann! Dazu gab es gestern bereits die ersten Artikel in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", bitte nachlesen!

