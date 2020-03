FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Klöckner & Co von 6,20 auf 5 Euro gesenkt, die Einstufung nach den jüngsten Kursverlusten aber auf "Buy" belassen. 2020 werde für den Stahlhändler zwar ein schlechtes Jahr, schrieb Analyst Matthias Pfeifenberger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Papiere notierten aber bereits auf Höhe des Nettovermögenswerts./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2020 / 07:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KC01000

