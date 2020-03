Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es sind unsichere Zeiten an den Börsen. Auch bei Megatrends stellt sich die Frage, wo manche Papiere in zwölf bis 18 Monaten stehen werden. Trendfolger Michael Proffe glaubt, dass die Trends weiter steigen werden. Seiner Meinung nach dürfte sich das Konsumverhalten der Menschen nicht grundlegend verändern. In der aktuellen Lage sieht der Trendfolger spannende Kaufkurse. So auch bei Nike und Visa.