FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Unilever NV von 64 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung nach dem jüngsten Kursrutsch auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte während der gegenwärtigen Corona-Krise eine robuste operative Entwicklung hinlegen, geht aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Allerdings sollten die schwachen Schwellenländer-Währungen den Unternehmensgewinn stärker belasten./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000388619

