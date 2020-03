Aufgrund der Covid-19-Krise gibt "Réseau vrac", der Verband der Unverpackt-Läden in Frankreich, zusätzliche Gesundheitsempfehlungen ab. Keine Selbstbedienung, keine vom Kunden mitgebrachte Mehrwegbehälter verwenden und regelmäßige Desinfektion der Behältnisse lauten die Empfehlungen. Auf diese Weise will sie die immer wieder auftauchenden Fragen ihrer Mitglieder beantworten und praktische Empfehlungen zur Bekämpfung der Verbreitung des Covid-19-Virus geben.Réseau vrac empfiehlt daher, "mindestens zweimal täglich alle Oberflächen und alles, was im Laden gehandhabt werden kann, zu desinfizieren" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...