Mannheim (ots) - Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind für viele Unternehmen des Handels und der Warenlogistik derzeit gravierend. Um finanzielle Entlastung zu schaffen, plant die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) für besonders von dem Coronavirus betroffene Unternehmen finanzielle Erleichterungen. "Auch wenn in einigen Bereichen im Moment der Umsatz im Handel ungebrochen scheint, wissen andere Unternehmen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Generelle Umsatzeinbußen bei unseren Mitgliedsbetrieben sind daher zu befürchten. Wir stehen kurz davor, den Beitrag einzuziehen, da können wir nicht so tun, als wenn nichts wäre", erklärt Dr. Udo Schöpf, Vorsitzender der Geschäftsführung der BGHW.Die konkreten Umsetzungen beschließt der BGHW-Vorstand Anfang April. Folgende Eckpunkte stehen bereits fest: "Wir stunden besonders betroffenen, kleineren Unternehmen den anstehenden Beitrag zinsfrei bis zum 15. Dezember 2020", so Dr. Schöpf. Auch für größere Unternehmen gibt es bereits Überlegungen: "Hier müssen wir uns die Bedarfslage natürlich vorher ansehen. Auf Antrag ist eine Stundung von 50 Prozent möglich. Der Restbetrag wäre in monatlichen Raten bis zum 15. Dezember 2020 zu begleichen", führt Schöpf die Überlegungen aus. Weiterhin sollen Vollstreckungen ausgesetzt werden.Dass diese Maßnahmen kommen, ist klar. Über die konkrete Ausgestaltung werden die Betriebe in einem Beiblatt zum Beitragsbescheid, der Mitte April zugesandt wird, informiert. "Mit diesen Maßnahmen leisten wir den uns möglichen Beitrag, um die von der Krise besonders betroffenen Handels- und Logistikbetriebe finanziell zu entlasten."Über die BGHWDie Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ist der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Versicherten und Unternehmer des Handels und der Warenlogistik. Wir verstehen uns als moderner Dienstleister für 4,6 Millionen Versicherte in rund 380 000 Unternehmen. Durch gezielte Prävention unterstützen wir die Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Im Schadensfall sorgen wir für bestmögliche Rehabilitation und sichern durch Geldleistungen den Lebensunterhalt der Versicherten und ihrer Familien.Pressekontakt:Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW)UnternehmenskommunikationSiegrid BeckerTel.: 0621-1835960Fax: 0621-183-5999E-Mail: s.becker@bghw.deOriginal-Content von: BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119750/4557350