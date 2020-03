Paderborn (www.fondscheck.de) - Bernhard Matthes, CFA, Bereichsleiter BKC Asset Management, äußert sich zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Stiftungsfonds BKC Treuhand Portfolio (ISIN DE000A141VM3/ WKN A141VM).Die Verschärfung der globalen Coronakrise habe an den Kapitalmärkten in den letzten Tagen zu weiteren Verwerfungen geführt. Wir hatten bereits länger vor dem Risiko platzender Kapitalmarktbasen gewarnt, unser Szenario der "sieben mageren Jahre" sahen wir stets als notwendigen Korrekturmechanismus für die zuvor aufgebauten, nicht nachhaltigen Übertreibungen und Fehlallokationen von Kapital, so Bernhard Matthes, CFA, Bereichsleiter BKC Asset Management. Das Coronavirus sei somit lediglich die Nadel an der "Alles-Blase". Tempo und Ausmaß der Kapitalmarktverluste seien in vielen Segmenten jedoch nahezu ohne historisches Beispiel. Deshalb wird die Erwartung von "sieben mageren Jahren" mit strukturell niedrigeren Renditen und strukturell höherer Schwankungsintensität der Märkte möglicherweise schneller verarbeitet, als dies zuvor wahrscheinlich schien, so Bernhard Matthes, CFA, Bereichsleiter BKC Asset Management. ...

