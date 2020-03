FRANKFURT (Dow Jones)--Die Adler Modemärkte AG wird aufgrund der ghrassierenden Pandemie die Hauptversammlung des Unternehmens nicht wie geplant am 6. Mai 2020 in der Stadthalle Aschaffenburg durchführen können. Mit der Verschiebung wolle Adler dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, teilte das Unternehmen mit.

In Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Infektionswelle sowie der von den zuständigen Behörden angeordneten Maßnahmen strebt die Adler Modemärkte AG an, die Hauptversammlung an einem neuen Termin innerhalb der aktienrechtlich vorgesehenen Frist von acht Monaten des aktuellen Geschäftsjahres durchzuführen.

March 26, 2020 07:42 ET (11:42 GMT)