Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero verzeichnet infolge der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie eine erhöhte Nachfrage nach online Essens-Bestellungen und -Lieferungen und hat die Teilnahme von Lebensmittelgeschäften an dem Online-Marktplatz in vielen Märkten beschleunigt, teilte der Berliner MDAX-Konzern mit.

"Zusätzlich zu den Restaurantbestellungen über unsere Partner können Kunden in 21 Märkten in den Regionen MENA, Asien-Pazifik und Lateinamerika nun auch Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte auf den lokalen Liefer-Apps finden", teilte die Delivery Hero SE mit.

In den meisten Ländern, in den Delivery Hero vertreten ist, gebe es aktuell auch viele kostenlose Lieferungen, unter anderem von Restaurants in der Nähe. Delivery Hero hat auch die Lieferung durch die Cloud-Stores hochgefahren.

Delivery Hero hat auch die Sicherheitsmaßnahmen für Kunden, Partner und Mitarbeiter erhöht. Unter anderem hat der Lieferdienst seit einer Woche bei Bestellungen in Risikozonen kontaktlose Lieferung sowie bargeldloses Bezahlen eingeführt.

March 26, 2020

