IVU Traffic Technologies AG hebt die Dividende an: Für das Geschäftsjahr 2019 will das Berliner Unternehmen eine Dividende in Höhe von 0,16 Euro je Aktie auszahlen nach 0,12 Euro im Vorjahr. Einen entsprechenden Ausschüttungsvorschlag wird das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...