Wir haben in den letzten Tagen die größten Schwankungen an den Börsen gesehen, die es je gegeben hat. Die erratischen Ausschläge von über zehn Prozent in den großen Indizes an einem Handelstag sind historisch. Noch größer sind freilich die Differenzen zwischen Tageshoch und Tagestief. Im Dax waren es an den letzten zehn Handelstagen sieben Mal mehr als 600 Punkte. Am Freitag den 13.3. waren es sogar fast 1000 Punkte. Wir klären die Frage, warum die Schwankungen derart hoch sind und sagen wo man jetzt schon investieren kann.

ISIN: LU0242143203, US01609W1027, US0231351067, LU0242143203

