Nachdem das Wertpapier von Boeing von gut 446,01 US-Dollar auf rund 100,00 US-Dollar in den letzten Wochen gefallen war, nahmen offenbar Schnäppchenjäger ihre Arbeit aus und griffen in den letzten Handelsstunden sichtlich zu. Doch damit ist es nicht getan, aktuell notiert Boeing in einem äußerst neuralgischen Bereich, der für den weiteren kurzfristigen Werdegang entscheidend ist. Entweder schafft es das Wertpapier die Hürde von 155,00 US-Dollar auf Wochenschlussbasis zu meistern und hierdurch weiteres Aufwärtspotenzial freizusetzen oder aber der Wert prallt ab und begibt sich wieder um einen zweistelligen Prozentbereich abwärts.

Hopp oder Top

Aufgrund der anhaltend volatilen Situation und permanenten Ausschläge lässt sich auf aktuellem Niveau keine genaue Richtung ableiten. Erst die nächsten ...

