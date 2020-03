marktEINBLICKE um 12: Gelingt der Befreiungsschlag nach oben? - Fresenius bleibt zuversichtlich

Nach den jüngsten Kursgewinnen legen die Börsen am Donnerstagmittag eine Verschnaufpause ein. Der DAX setzt dabei in den Bereich der 9.700er-Marke zurück. Im Fokus liegt weiterhin die psychologisch wichtige 10.000er-Marke. Bei einem Ausbruch nach oben würde sich die charttechnische Lage für den DAX wieder aufhellen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -2,4% 9.640 MDAX -0,9% 20.567 TecDAX -1,0% 2.517 SDAX -1,2% 9.046 Euro Stoxx 50 -2,1% 2.740

Die Topwerte im DAX sind HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004), E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999) und Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Im Fokus steht am Donnerstagmittag auch die Aktie von Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604). Wegen der Coronavirus-Krise befürchtet Fresenius Engpässe bei den Intensivstationen seiner Kliniken und bei den Beatmungsgeräten. An der bisherigen Geschäftsprognose hält der DAX-Konzern trotzdem fest. Die Fresenius-Aktie konnte sich zuletzt deutlich erholen. Nach dem jüngsten Kursanstieg legen die Papiere am Donnerstagmittag eine Verschnaufpause ein.

Den vollständigen Artikel lesen ...