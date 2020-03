Erfurt (ots) - Ohne Schulsport, Vereinstreffen und Toben mit Freunden stehen Kinder und ihre Familien aktuell vor der Herausforderung, zu Hause fit und aktiv zu bleiben. KiKA erweitert gemeinsamzuhause ab 28. März um die Aktion "A-E-i-O-U: Tanz den Tapir", die motiviert, in den eigenen vier Wänden mit Musik in Schwung zu kommen - als Gewinn winkt ein exklusives Wohnzimmerkonzert. Weitere Ideen zur sportlichen Betätigung im Kinderzimmer, von praktischer Übung bis sportlichem Zocken, gibt es am 28. März um 17:00 Uhr im Medienmagazin "Timster" (KiKA/rbb/NDR)."A-E-i-O-U: Tanz den Tapir"-Aktion ab 28. MärzSongs mit Kultcharakter, gute Laune und beeindruckende Dance-Moves: Dafür steht "TanzAlarm" bei KiKA. Besonders die bekannte Hymne "Komm lass uns tanzen" mit dem legendären A-E-i-O-U-Tanz steht für das Format und macht Lust aufs Mitmachen. Am Samstag, 28. März, rufen Moderatorin Singa Gätgens und Liedermacher Volker Rosin von zuhause aus die KiKA-Zuschauer*innen auf, gemeinsam mit der Familie zu dem Lied zu tanzen - gern auch verkleidet als TanzTapir - und ein Video an kika.de zu schicken. Als Hauptgewinn winkt ein exklusives Wohnzimmerkonzert mit Volker Rosin.Den Aufruf und weitere Informationen zur Mitmach-Aktion sowie Tapir-Masken und Tanzschritte finden Interessierte ab 28. März auf kika.de (https://www.kika.de/tanzalarm/sendereihe2276.html). Zahlreiche "TanzAlarm"-Folgen gibt es auch im KiKA-Player."Timster bleibfit: Corona & Sport" am 28. März um 17:00 UhrGeschlossene Spielplätze, Trimm-Dich-Pfade, Freizeitparcours und Sporthallen. Wie hält man sich in seinen vier Wänden fit? Moderator Tim schickt bei "Timster" (KiKA/rbb/NDR) Emilia und Johann ins Rennen, die das Sport-Konsolenspiel "Ring Fit" für ihn testen. Außerdem checkt "Wissen macht Ah!"-Moderatorin Clarissa (WDR) Sportangebote aus dem Netz und auch Tim bleibt nicht untätig: Er tauscht sich mit "Sportmacher"-Moderatorin Laura (ZDF) aus, die ihm gehörig einheizt.Außerdem sucht Tim aktuell tolle Tipps der Zuschauer*innen gegen Langeweile zu Hause - einfach mitmachen auf kika.de (https://www.kika.de/timster/upload/dein-tipp-gegen-langeweile-100.html).Alle Informationen zu gemeinsamzuhause finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de (https://www.kika-presse.de/).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4557512