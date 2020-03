In Tschechien wurde ein Dieb, der ein Tesla Model S gestohlen hatte, erwischt. Ihm wurde zum Verhängnis, dass er Laden musste - aber nicht, weil der als gestohlen gemeldete Tesla beim Laden geortet werden konnte. Der Dieb wollte das Auto an einem Tesla-Servicecenter eines Drittanbieters in Prag mit nur noch fünf Kilometern Reichweite laden. Die Mitarbeiter dort erkannten zwar das Auto ihres Kunden ...

