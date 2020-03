Bern (ots) - Auch die Menschen in der Schweiz, welche die Landessprache nicht beherrschen, sind derzeit dringend auf aktuelle Informationen rund um das Leben in der Schweiz mit dem Coronavirus angewiesen. SWI swissinfo.ch bietet News und umfassende Hintergrund-Dossiers in den Sprachen Arabisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch, Russisch, Englisch, Italienisch, Französisch und Deutsch an.SWI swissinfo.ch informiert als internationaler Dienst der SRG in erster Linie ein schweizinteressiertes Publikum im Ausland sowie die Community der Schweizerinnen und Schweizer im Ausland. In diesen herausfordernden Tagen der Krise sind aber genau diese zehn Sprachen auch für die Schweizer Bevölkerung, namentlich für Migrantinnen und Migranten oder Expats, dringend und wertvoll. Ihre vielfältigen Fragen und Informationsbedürfnisse kann SWI swissinfo.ch derzeit auffangen und Antworten liefern.Die Informationen und der Service sind kostenfrei, aktuell und online via www.swissinfo.ch abrufbar:Arabisch: https://www.swissinfo.ch/ara/swi/45590516Español: https://www.swissinfo.ch/spa/swi/45592694Português: https://www.swissinfo.ch/por/swi/45592270Chinesisch: https://www.swissinfo.ch/chi/swi/45591360Japanisch: https://www.swissinfo.ch/jpn/swi/45591162Russisch: https://www.swissinfo.ch/rus/swi/45592216English: https://www.swissinfo.ch/eng/swi/45592192Italiano: https://www.swissinfo.ch/ita/swi/45590960Français: https://www.swissinfo.ch/fre/swi/45590688Deutsch: https://www.swissinfo.ch/ger/swi/45590096 SWI swissinfo.ch ist auch auf den sozialen Medien Instagram, Facebook und Twitter täglich präsent - ebenfalls in zehn Sprachen. Mit dieser Berichterstattung komplettiert SWI swissinfo.ch das Angebot der SRG im Sinne des Service public.Kontakt:Larissa Bieler, Direktorin und Chefredaktorin SWI swissinfo.ch,larissa.bieler@swissinfo.ch, 058 136 27 95Original-Content von: SWI swissinfo.ch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001296/100845167