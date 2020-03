FRANKFURT (Dow Jones)--Der Turbinenhersteller MTU Aero Engines zieht seine Jahresprognose für das Jahr 2020 zurück. Der Schritt sei angesichts des gegenwärtig wahrscheinlichen Marktszenarios notwendig, teilte das Unternehmen mit. Die bisherige Prognose war am 20. Februar 2020 veröffentlicht worden und stand bereits unter dem Vorbehalt, sie möglicherweise im Jahresverlauf wegen der Corona-Pandemie überprüfen zu müssen.

Vor allem aufgrund des signifikanten Rückgangs des Passagierflugverkehrs und der Auswirkungen auf die Luftverkehrsgesellschaften werden der Umsatz sowie das bereinigte EBIT im Geschäftsjahr 2020 nicht wie angekündigt um einen hohen einstelligen Prozentsatz zunehmen. Die Cash Conversion Rate, die das Verhältnis von Free Cashflow zu bereinigtem Gewinn nach Steuern ausdrückt, dürfte 2020 ebenfalls nicht wie prognostiziert 70 Prozent erreichen.

Angesichts der Dynamik der weltweiten Entwicklungen in Zusammenhang mit der Pandemie will MTU einen neuen Ausblick für Umsatz, bereinigtes EBIT und insbesondere der Cash Conversion Rate erst zu einem späteren Zeitpunkt geben. Die MTU wird aber am Freitag noch den Geschäftsbericht für das Jahr 2019 veröffentlichen, der die alten Prognosen enthält, die zum Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses am 17. März galten. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen können diese Prognoseaussagen nunmehr nicht mehr aufrechterhalten werden.

Die MTU will nun weiterhin operative und finanzielle Vorkehrungen treffen, um die Auswirkungen der Pandemie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu minimieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2020 10:26 ET (14:26 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.