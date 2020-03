Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Linz (pta024/26.03.2020/15:31) - Der Vorstand der ATHOS Immobilien AG (ISIN AT0000616701) hat entschieden, die für 08. Mai 2020 in Linz geplante ordentliche Hauptversammlung aufgrund der derzeitigen Ausbreitung des Coronavirus und die hiermit verbundenen gesetzlichen Vorschriften und Empfehlungen zur Eindämmung des Virus auf den 22. September 2020 zu verschieben. Die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der beteiligten Dienstleister haben für die ATHOS oberste Priorität. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der ATHOS werden der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 1.395.498,40 (EUR 0,80 pro Aktie) sowie eine einmalige Sonderdividende in Höhe von EUR 697.749,20 (EUR 0,40 pro Aktie) zur Gewinnverwendung vorschlagen. Der Jahresabschluss 2019 wurde gestern veröffentlicht und ist auf der Homepage des Unternehmens unter https://www.athos.at/investor einsehbar.



Aussender: Athos Immobilien AG Adresse: Waltherstraße 11, 4020 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Manfred Pammer Tel.: +43 732 604477 E-Mail: office@athos.at Website: www.athos.at



ISIN(s): AT0000616701 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1585233060565



