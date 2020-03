Von Dominic Chopping

OSLO (Dow Jones)--Der Kursverfall an den Börsen wegen der Corona-Krise hat den norwegischen Staatsfonds hart getroffen. Wie der Fonds mitteilte, hat er dieses Jahr bisher 1,33 Billionen norwegischen Kronen an Wert eingebüßt, umgerechnet rund 113 Milliarden Euro. Der Staatsfonds, der größte der Welt, ist sehr stark in Aktien engagiert.

Norges Bank Investment Management, das ist die Abteilung der norwegischen Zentralbank, die den Fonds verwaltet, investiert zu rund 70 Prozent in Aktien. Vom Rest fließt der Großteil in Anleihen und ein kleinerer Teil in Immobilien.

Der Fonds war am 25. März 10,127 Billionen Kronen schwer, umgerechnet 858 Milliarden Euro.

March 26, 2020

