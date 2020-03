Die Nfon AG ist ein in Deutschland führender Anbieter von Cloudtelefonanlagen, was günstiger und flexibler ist als bestehende Lösungen. Das Unternehmen ist dabei nur ein Bruchteil des amerikanischen Pendanten Ringcentral wert und möchte in seinem Segment Marktführer in Europa werden. Interessant macht die Aktie auch die Shareholderstruktur mit einem Strategen und Aktivisten. Nfon wächst dabei mit um die 20% organisch, was das Unternehmen trotz Verlusten interessant macht. Grund genug ein Firmeninterview mit dem CEO der NFON Hans Szymanski zu führen, was dem Zeitgeist entsprechend im Homeoffice stattfand. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...