Das MDAX-Papier erholte sich in den letzten Tagen leicht - wie viele andere. Aber: Der angepeilte Verkauf des Salz-Geschäfts wird am Markt noch nicht vollends gewürdigt, obwohl er die Nettoverschuldung von 3,1 auf 1 Mrd. € senken wird. Immerhin: Vorstandschef Lohr ist grundsätzlich offener für eine Übernahme als sein Vorgänger.



