Wien (pta026/26.03.2020/15:55) - Erste Group Bank AG gibt bekannt, dass ihr Vorstand heute beschlossen hat, das Wahlrecht auszuüben, die folgenden nachrangigen Schuldverschreibungen



USD 500.000.000 nachrangige festverzinsliche Schuldverschreibungen mit Zinsanpassung fällig am 26. Mai 2025 (ISIN XS1143333109) (die "Schuldverschreibungen"),



zur Gänze vorzeitig zu kündigen und zurückzuzahlen.



Name: USD 500.000.000 nachrangige festverzinsliche Schuldverschreibungen mit Zinsanpassung fällig am 26. Mai 2025 ISIN: XS1143333109 Wahl-Rückzahlungstag (Call): 26.5.2020 Wahl-Rückzahlungsbetrag (Call): 100% nebst bis zum Wahl-Rückzahlungstag (Call) (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen



Die Erste Group Bank AG wird daher die Schuldverschreibungen zum Wahl-Rückzahlungstag (Call) 26.5.2020 und zum Wahl-Rückzahlungsbetrag (Call) - Nennbetrag nebst aufgelaufenen Zinsen (unabhängig ob diese ausgewiesen wurden) für die dann zu Ende gehende Zinsperiode - im Einklang mit den anwendbaren Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen sowie anwendbarem Recht vorzeitig kündigen und zurückzahlen (die "Optionale Rückzahlung").



Die Europäische Zentralbank hat der Optionalen Rückzahlung schriftlich zugestimmt.



Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen der Erste Group Bank AG tragen folgende ISINs: XS0580561545, XS0743547183, XS1750974658, XS1346557637, XS1550203183.



Aussender: Erste Group Bank AG



ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange



