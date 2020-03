Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VERBUND: Stabilisierung ist im Gange - Aktienanalyse Der Crash in Österreich hat alle Aktien erwischt - auch solche, die vom Ausbruch des Coronavirus kaum oder gar nicht betroffen sind. Zum Beispiel VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF), Österreichs größter Stromproduzent und transporteur mit nahezu 100 Prozent erneuerbaren Energieträgern, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

