Der Euro hat sich heute, am Donnerstag im späten europäischen Handel mit festerer Tendenz gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 16.00 Uhr tendierte der Euro bei 1,0993 US-Dollar nach 1,0944 Dollar am Vormittag.Die Gemeinschaftswährung profitierte vor allem von Maßnahmen der EZB, die den Euro stabilisieren. Die EZB hat am Donnerstag ihr neues Not-Anleihekaufprogramm gestartet, um die Folgen der Coronavirus-Pandemie ...

