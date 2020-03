Es sind schwierige Zeiten, in denen wir uns befinden. Was bedeutet diese Situation für Makler, wie gehen Makler am besten damit um? In der Vergangenheit waren es gerade die harten, sehr komplizierten Zeiten, in denen herausragende Unternehmer große Schritte gemacht haben, weil Sie neu über Ihre Arbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...