GENERALVERSAMMLUNG 2020 DER SIKA AG

Verwaltungsrat bestätigt 21. April 2020 als Termin für die Generalversammlung

Gestützt auf die vom Bundesrat erlassene Verordnung über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus können Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen

Alle bisherigen Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl

Der Verwaltungsrat hat den 21. April 2020 als Termin für die Generalversammlung bestätigt. Damit ist gewährleistet, dass alle Aktionäre fristgerecht ihre Dividende erhalten.

Alle bisherigen Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl. Anstelle von Frits van Dijk, der auf eine Wiederwahl in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss verzichtet, schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Thierry Vanlancker vor.

PERSÖNLICHE TEILNAHME NICHT MÖGLICH

Gestützt auf die vom Bundesrat erlassene Verordnung über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass zum Schutz der Aktionäre die persönliche Teilnahme an der diesjährigen Generalversammlung nicht möglich sein wird. Stattdessen werden die Aktionäre gebeten, sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen.

AUSFÜHRLICHE TRAKTANDENLISTE

Die ausführliche Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats zu allen Traktanden wird am 27. März 2020 an die Aktionäre verschickt und im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie auf der Website der Sika AG publiziert.

Generalversammlung Sika AG 2020

Ort: Zugerstrasse 50, 6341 Baar

Beginn: 16.00 Uhr

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 100 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Sika beschäftigt über 25'000 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von CHF 8.1 Milliarden. Ende 2019 gewann Sika den Swiss Technology Award für eine bahnbrechende, neue Klebstofftechnologie.



