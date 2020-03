Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit klaren Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX legte gegenüber dem Schlussstand vom Mittwoch (2.017,93) um 35,56 Punkte oder 1,91 Prozent auf 2.056,49 Zähler zu.Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 1,92 Prozent oder 19,72 Punkten bei 1.049,51 Einheiten. Im prime market zeigten sich am Ende der Sitzung 22 Titel mit höheren Kursen, 14 ...

