Der World Gold Council (WGC) erklärte in einer Veröffentlichung vom 19.03.2020 unter dem Titel "Investment Update: Gold prices swing as markets sell off' seine Einschätzung zur Entwicklung des Goldes in der aktuellen Coronavirus-Pandemie.Zweifellos werde diese das ökonomische Wachstum weltweit zurückgehen lassen und dabei auch die Konsumentennachfrage nach Gold verringern. Dabei werde auch die Volatilität des Goldpreises erhöht bleiben.Ungeachtet dessen werden nach Einschätzung des WGC die generell erhöhten Risikoniveaus der Vermögensanlagen in Verbindung mit weitverbreiteten negativen Realzinsen und immer expansiverer Geldpolitik die Goldinvestmentnachfrage unterstützen. Dabei werde Gold von seiner Eigenschaft als sicherer Hafen profitieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...