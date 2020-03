NEW YORK (dpa-AFX) - Das amerikanische Investmentunternehmen Advance hat die Marke Ironman von der chinesischen Wanda-Gruppe übernommen. Das teilte der neuer Besitzer am Donnerstand mit. Zudem stieg auch noch die US-Investmentfirma Orkila Capital mit ein.



Advance ist ein privates Familienunternehmen, das sich vor allem in den Bereichen Medien und Unterhaltung engagiert. Von einem "wichtigen Meilenstein" für die Ironman-Gruppe sprach Geschäftsführer Andrew Messick in dem Statement zur Übernahme.



Die Ironman-Gruppe veranstaltet weltweit nach eigenen Angaben in über 50 Ländern mehr als 235 Sportevents. Dabei geht das Portfolio über Triathlonveranstaltungen hinaus. Legendär ist aber der Ironman auf Hawaii: die Weltmeisterschaft über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen, die 1978 zum ersten Mal stattfand.



Über die Höhe der Kaufsumme gab es keine Angaben. Die Wanda-Gruppe hatte Ironman im Sommer 2015 für 650 Millionen US-Dollar gekauft.



Derzeit kämpft auch Ironman mit der Ausbreitung des Coronavirus. Wann die ersten Rennen über die ganze oder halbe Ironman-Distanz wie geplant stattfinden können, ist völlig unklar.