FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag nach dem Anstieg des Dax über 10 000 Punkte weiter zulegen. Der Broker IG taxierte den Index am späten Donnerstagabend bei 10079 Punkten und damit 0,78 Prozent über dem Schlussstand im Xetra-Hauptgeschäft. Dieses hatte der Dax mit einem Aufschlag von gut einem Prozent beendet.



Der Dow Jones hatte hingegen seine fulminante Rally der letzten Tage fortgesetzt und mehr als sechs Prozent höher geschlossen. Positiv interpretierte Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell überstrahlten dabei desaströs ausgefallene Daten zur Lage der Arbeitsmarktes in den Vereinigten Staaten. Dort waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf mehr als drei Millionen nach oben gesprungen.



In Brüssel taten sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union derweil offenbar schwer, in der Corona-Krise auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Kreisen zufolge sollen nun innerhalb von zwei Wochen gemeinsame finanzpolitische Maßnahmen ausgearbeitet werden, nachdem Italien die zuvor ausgehandelte Gipfelerklärung abgelehnt hatte./he