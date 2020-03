In den Foren ist eines nun unbestreitbar klar für alle und zwar, dass unser Dax da nochmal richtig runter bricht und wir den schlimmsten Crash aller Zeiten bekommen werden. Nun ist es allerdings so, dass unser Dax nicht wirklich oft das macht, was alle wollen und woran alle glauben. Da stellt sich schon die Frage, ob er hier überhaupt nun wegbrechen kann, wenn sich alle so einig und sicher sind?! Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...