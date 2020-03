Gerade einmal 22 Handelstage dauerte es, dann hatte der S&P 500 einen Wertverlust von 30 Prozent erlitten. Laut der Bank of America gab es noch nie einen Einbruch in dieser Größenordnung, der schneller vonstatten ging.? Wall Street im Bärenmarkt ? Bank of America: Rasantester Crash aller Zeiten ? Marktteilnehmer bleiben zurückhaltendDas Coronavirus verbreitet sich über die Welt. Um seine Ausbreitung zu verlangsamen, haben die USA und auch die europäischen Staaten einschneidende ...

