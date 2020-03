Die Corona-Krise belastet weite Teile der Wirtschaft, doch ein Analyst sieht die Chance für einige POT-Konzerne, von den derzeit herrschenden, besonderen Umständen zu profitieren.? Viele Menschen bleiben wegen Corona-Pandemie zu Hause? Nachfrage nach Cannabis steigt in der Krise? Einige Unternehmen aus der Branche könnten davon profitierenDie Corona-Pandemie hat die Welt fest im Griff. Während die Lungenerkrankung an den Aktienmärkten für Verunsicherung sorgt und in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...