FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 27. März: TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Va-Q-Tec, Jahreszahlen (detailliert) 12:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk per Telefonkonferenz, Frankfurt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: B. Braun Melsungen, Jahreszahlen DEU: Freenet, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Destatis, "Verdienste in systemrelevanten Berufsgruppen (u. a. Krankenhäuser, Pflege, Lebensmitteleinzelhandel), Jahr 2019" 08:00 DEU: "Alleinlebende der Generation 65 plus (mit internationalen Vergleichsdaten), Jahr 2018 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 03/20 13:30 USA: Konsumausgaben 02/20 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/20 (2. Umfrage) EUR: Fitch Ratingergebnis Estland, Großbritannien, Polen EUR: Moody's Ratingergebnis Ungarn, Schweden SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Fortsetzung Vergleichsverhandlung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Deutschen Umwelthilfe um Luftreinhalteplan für Wuppertal, Münster 10:30 DEU: Telefonkonferenz der Verkehrsminister zu wichtigen aktuellen Fragen in Folge der Corona-Krise 11:00 DEU: Sondersitzung des Bundesrats vor allem zum Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Corona-Krise - mit Finanzhilfen für große Unternehmen, Regelungen zur Kurzarbeit und zur Kündigung von Mietern sowie dem Nachtragshaushalt DEU: Rentenkommission der Bundesregierung legt Empfehlungen für Reform des Rentensystems vor + 1330 Statement Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ und ab 30.03.2020 in MESZ./bwi