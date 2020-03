Die Bullen sind zurück, haben in nur drei Sitzungen den Markt zurückerobert, die Bären zurückgedrängt. Zumindest in den USA, wo die Epidemie vergleichsweise noch im Anfangsstadium steckt, aber schon jetzt Millionen neue Arbeitslose hervorgebracht hat. Die Hiobsbotschaft hat der Markt in der größten Volkswirtschaft der Welt weggesteckt. Eine Krise, die vorübergeht. So sieht US-Präsident Donald Trump die Gegenwart und hat den sprunghaften Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten infolge ...

