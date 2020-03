FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 30.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.03.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

NIB XFRA JP3734800000 NIDEC CORP.

TO6 XFRA JP3538450002 TOW CO. LTD

4HO XFRA JP3104890003 TIS INC.

SHV XFRA HK0697002241 SHOUG.CONC.INTL.ENT.

AKA XFRA FI4000123195 ASIAKASTIETO GROUP OYJ

SU1N XFRA CH0008038389 SWISS PRIME SITE SF15,3

2G0 XFRA JP3397150008 SUSHIRO GL.HLDGS LTD.

