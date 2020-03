Regulatory News:

Pursuant to European regulation no 596/2014 of April 16, 2014 on market abuse ("MAR regulation") and particularly its article 5, bioMérieux (Paris:BIM) declares the following purchases of its own shares from March 19 to 25, 2019.

Aggregated presentation by day and by market

Name of

the issuer Identity code of the

issuer Day of the

transaction Identity foce of

the financial

instrument Total daily

volume (in

number of

shares) Daily

weighted

average

purchase

price of

the share Market bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 19/03/2020 FR0013280286 0 N/A ENX bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 20/03/2020 FR0013280286 2 760 84,1161 ENX bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 23/03/2020 FR0013280286 729 85,1607 ENX bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 24/03/2020 FR0013280286 0 N/A ENX bioMérieux 549300AK8Y0LBIQ4T071 25/03/2020 FR0013280286 0 N/A ENX

Detailed presentation by transaction

Name of the

issuer Identity code of the

issuer Name of the broker Identity code of the

broker Day/Hour of the transaction

(CET) Identity code

of the

financial

instrument Price

per

unit Currency Quantity

bought Identity

code

of the Market Reference number of

the transaction Purpose of the buyback BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 13:14:26.461528 +0000 FR0013280286 85,05 EUR 23 ENX 00483601919TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 13:20:25.044505 +0000 FR0013280286 84,75 EUR 23 ENX 00483606330TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 13:38:50.423022 +0000 FR0013280286 84,50 EUR 23 ENX 00483621507TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 13:44:21.186250 +0000 FR0013280286 84,65 EUR 13 ENX 00483626625TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 13:51:49.351402 +0000 FR0013280286 84,40 EUR 38 ENX 00483634079TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 13:55:28.332640 +0000 FR0013280286 84,15 EUR 3 ENX 00483638384TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:02:17.542163 +0000 FR0013280286 84,20 EUR 154 ENX 00483645857TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:02:17.545863 +0000 FR0013280286 84,20 EUR 152 ENX 00483645859TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:02:17.549409 +0000 FR0013280286 84,20 EUR 2 ENX 00483645860TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:02:17.552916 +0000 FR0013280286 84,20 EUR 42 ENX 00483645861TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:05:26.302953 +0000 FR0013280286 84,10 EUR 23 ENX 00483648931TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:15:21.341540 +0000 FR0013280286 83,95 EUR 24 ENX 00483660677TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:17:09.338789 +0000 FR0013280286 83,60 EUR 20 ENX 00483661890TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:20:48.595435 +0000 FR0013280286 83,65 EUR 16 ENX 00483664916TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:24:21.500483 +0000 FR0013280286 83,60 EUR 118 ENX 00483667607TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:25:04.589141 +0000 FR0013280286 83,80 EUR 96 ENX 00483668247TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:25:10.701955 +0000 FR0013280286 83,85 EUR 40 ENX 00483668321TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:33:11.753603 +0000 FR0013280286 83,95 EUR 24 ENX 00483675246TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:41:22.803194 +0000 FR0013280286 83,95 EUR 21 ENX 00483684156TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:41:59.086972 +0000 FR0013280286 83,85 EUR 45 ENX 00483684843TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:47:19.838759 +0000 FR0013280286 83,55 EUR 24 ENX 00483691553TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:51:13.310450 +0000 FR0013280286 83,80 EUR 24 ENX 00483696155TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:57:38.270547 +0000 FR0013280286 83,80 EUR 65 ENX 00483703664TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:57:38.277630 +0000 FR0013280286 83,80 EUR 35 ENX 00483703669TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:57:38.284363 +0000 FR0013280286 83,80 EUR 38 ENX 00483703671TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:57:38.367462 +0000 FR0013280286 83,80 EUR 26 ENX 00483703675TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:58:16.972709 +0000 FR0013280286 83,80 EUR 36 ENX 00483704422TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:58:16.978097 +0000 FR0013280286 83,80 EUR 42 ENX 00483704424TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:58:16.983198 +0000 FR0013280286 83,80 EUR 12 ENX 00483704425TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 14:58:16.986790 +0000 FR0013280286 83,80 EUR 46 ENX 00483704426TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:10:18.484424 +0000 FR0013280286 84,30 EUR 21 ENX 00483719796TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:10:27.507247 +0000 FR0013280286 84,30 EUR 22 ENX 00483719983TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:10:28.513976 +0000 FR0013280286 84,30 EUR 2 ENX 00483720024TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:10:28.523904 +0000 FR0013280286 84,30 EUR 1 ENX 00483720026TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:10:32.424740 +0000 FR0013280286 84,30 EUR 8 ENX 00483720098TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:10:57.590896 +0000 FR0013280286 84,20 EUR 43 ENX 00483720733TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:10:57.613304 +0000 FR0013280286 84,20 EUR 40 ENX 00483720736TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:10:57.620426 +0000 FR0013280286 84,20 EUR 20 ENX 00483720737TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:13:19.393005 +0000 FR0013280286 84,30 EUR 10 ENX 00483725432TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:13:19.400431 +0000 FR0013280286 84,30 EUR 79 ENX 00483725433TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:13:19.407549 +0000 FR0013280286 84,30 EUR 71 ENX 00483725434TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:13:29.406298 +0000 FR0013280286 84,30 EUR 21 ENX 00483725638TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:13:29.865911 +0000 FR0013280286 84,15 EUR 86 ENX 00483725708TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:15:23.261445 +0000 FR0013280286 84,20 EUR 131 ENX 00483728746TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:15:23.265160 +0000 FR0013280286 84,20 EUR 17 ENX 00483728749TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:15:23.365157 +0000 FR0013280286 84,20 EUR 49 ENX 00483728753TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:15:23.374137 +0000 FR0013280286 84,20 EUR 8 ENX 00483728754TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:20:23.879414 +0000 FR0013280286 84,35 EUR 24 ENX 00483737553TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:20:57.465031 +0000 FR0013280286 84,35 EUR 2 ENX 00483738397TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:20:57.473408 +0000 FR0013280286 84,35 EUR 15 ENX 00483738399TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:21:31.482038 +0000 FR0013280286 84,30 EUR 17 ENX 00483739743TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:22:06.473122 +0000 FR0013280286 84,30 EUR 17 ENX 00483740716TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:22:53.789255 +0000 FR0013280286 84,35 EUR 23 ENX 00483741758TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:23:23.994115 +0000 FR0013280286 84,40 EUR 17 ENX 00483742732TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:23:31.113234 +0000 FR0013280286 84,30 EUR 23 ENX 00483742851TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:26:30.401992 +0000 FR0013280286 84,30 EUR 24 ENX 00483748372TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:26:30.433505 +0000 FR0013280286 84,30 EUR 26 ENX 00483748382TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:31:49.970227 +0000 FR0013280286 84,25 EUR 21 ENX 00483756543TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:35:50.548557 +0000 FR0013280286 84,40 EUR 19 ENX 00483762631TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:38:01.405914 +0000 FR0013280286 84,50 EUR 21 ENX 00483766213TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:38:13.347291 +0000 FR0013280286 84,40 EUR 23 ENX 00483766492TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:41:55.283312 +0000 FR0013280286 84,45 EUR 23 ENX 00483773002TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:45:46.402207 +0000 FR0013280286 84,75 EUR 16 ENX 00483779399TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:46:30.235747 +0000 FR0013280286 84,60 EUR 21 ENX 00483780353TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:46:30.240972 +0000 FR0013280286 84,60 EUR 2 ENX 00483780356TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:47:09.260673 +0000 FR0013280286 84,20 EUR 6 ENX 00483781328TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:49:05.782440 +0000 FR0013280286 84,35 EUR 15 ENX 00483784288TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:49:05.790690 +0000 FR0013280286 84,35 EUR 31 ENX 00483784289TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:49:56.444286 +0000 FR0013280286 84,40 EUR 15 ENX 00483785610TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:51:28.781877 +0000 FR0013280286 84,25 EUR 29 ENX 00483788195TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:55:08.387723 +0000 FR0013280286 83,95 EUR 9 ENX 00483795296TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:55:08.396034 +0000 FR0013280286 83,95 EUR 1 ENX 00483795297TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:56:27.977195 +0000 FR0013280286 84,00 EUR 25 ENX 00483797546TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:56:38.315211 +0000 FR0013280286 84,10 EUR 10 ENX 00483797880TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:57:27.489851 +0000 FR0013280286 84,10 EUR 32 ENX 00483799238TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:57:57.995244 +0000 FR0013280286 84,15 EUR 17 ENX 00483799966TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:58:23.278114 +0000 FR0013280286 84,15 EUR 23 ENX 00483800570TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:59:54.710015 +0000 FR0013280286 84,20 EUR 34 ENX 00483803089TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 15:59:54.720464 +0000 FR0013280286 84,20 EUR 16 ENX 00483803090TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 16:00:53.635999 +0000 FR0013280286 84,10 EUR 20 ENX 00483804638TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 16:03:11.388626 +0000 FR0013280286 84,15 EUR 40 ENX 00483808156TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 16:04:04.381101 +0000 FR0013280286 84,10 EUR 17 ENX 00483809810TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 16:05:07.300772 +0000 FR0013280286 84,00 EUR 19 ENX 00483811618TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 16:07:34.730216 +0000 FR0013280286 84,00 EUR 17 ENX 00483815792TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 16:09:01.834762 +0000 FR0013280286 83,90 EUR 23 ENX 00483818107TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 16:10:53.508562 +0000 FR0013280286 83,95 EUR 29 ENX 00483821008TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 16:11:14.288311 +0000 FR0013280286 83,95 EUR 14 ENX 00483821623TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 16:11:14.892071 +0000 FR0013280286 83,95 EUR 1 ENX 00483821642TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 16:11:15.698094 +0000 FR0013280286 83,95 EUR 6 ENX 00483821650TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 16:11:43.285662 +0000 FR0013280286 83,95 EUR 13 ENX 00483822282TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 16:12:34.360586 +0000 FR0013280286 84,00 EUR 5 ENX 00483823626TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 16:12:34.370781 +0000 FR0013280286 84,00 EUR 30 ENX 00483823627TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 16:12:55.334326 +0000 FR0013280286 84,10 EUR 14 ENX 00483824164TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 16:13:25.042073 +0000 FR0013280286 84,20 EUR 20 ENX 00483824963TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 16:14:47.331144 +0000 FR0013280286 84,45 EUR 9 ENX 00483827251TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200320 16:16:03.394721 +0000 FR0013280286 84,45 EUR 9 ENX 00483829354TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:00:15.461560 +0000 FR0013280286 82,05 EUR 24 ENX 00483887421TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:04:41.109714 +0000 FR0013280286 83,80 EUR 33 ENX 00483899732TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:05:05.460802 +0000 FR0013280286 84,05 EUR 7 ENX 00483900570TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:05:23.618607 +0000 FR0013280286 84,05 EUR 11 ENX 00483900842TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:05:27.415646 +0000 FR0013280286 84,10 EUR 26 ENX 00483900884TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:05:32.327275 +0000 FR0013280286 84,50 EUR 22 ENX 00483900960TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:05:37.336205 +0000 FR0013280286 84,45 EUR 7 ENX 00483901014TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:05:44.150786 +0000 FR0013280286 84,50 EUR 13 ENX 00483901125TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:05:44.153912 +0000 FR0013280286 84,50 EUR 8 ENX 00483901127TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:05:46.955325 +0000 FR0013280286 84,50 EUR 21 ENX 00483901155TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:05:47.955545 +0000 FR0013280286 84,50 EUR 28 ENX 00483901163TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:05:53.677912 +0000 FR0013280286 84,45 EUR 6 ENX 00483901235TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:06:06.806800 +0000 FR0013280286 84,45 EUR 8 ENX 00483901455TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:06:08.716701 +0000 FR0013280286 84,50 EUR 21 ENX 00483901500TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:06:08.719990 +0000 FR0013280286 84,50 EUR 37 ENX 00483901501TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:06:08.723584 +0000 FR0013280286 84,50 EUR 43 ENX 00483901502TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:06:12.419255 +0000 FR0013280286 84,50 EUR 26 ENX 00483901567TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:06:33.160758 +0000 FR0013280286 85,00 EUR 48 ENX 00483901753TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:07:00.514028 +0000 FR0013280286 85,90 EUR 26 ENX 00483902143TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:07:06.126074 +0000 FR0013280286 85,95 EUR 11 ENX 00483902195TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:07:06.129047 +0000 FR0013280286 85,75 EUR 6 ENX 00483902196TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:07:07.930181 +0000 FR0013280286 85,75 EUR 84 ENX 00483902215TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:07:10.333817 +0000 FR0013280286 85,75 EUR 78 ENX 00483902249TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:07:44.696846 +0000 FR0013280286 86,10 EUR 40 ENX 00483902557TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:09:34.502620 +0000 FR0013280286 86,95 EUR 45 ENX 00483903799TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:09:34.505641 +0000 FR0013280286 86,95 EUR 19 ENX 00483903800TRLO0-1 Cover free share plans BIOMÉRIEUX 549300AK8Y0LBIQ4T071 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20200323 08:09:34.603207 +0000 FR0013280286 86,95 EUR 31 ENX 00483903804TRLO0-1 Cover free share plans

bioMérieux