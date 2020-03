Muehlhan AG: Muehlhan AG verschiebt ordentliche Hauptversammlung 2020DGAP-News: Muehlhan AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Muehlhan AG: Muehlhan AG verschiebt ordentliche Hauptversammlung 202027.03.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PRESSEMITTEILUNGMuehlhan AG verschiebt ordentliche Hauptversammlung 2020Hamburg, 27. März 2020 - Die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7) verschiebt ihre für den 19. Mai 2020 geplante ordentliche Hauptversammlung auf einen unbestimmten Zeitpunkt.Die Hauptversammlung findet demnach nicht wie ursprünglich angekündigt am 19. Mai 2020 statt. Diese Entscheidung wurde vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie getroffen. In dieser Situation hat die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der mit der Organisation der Hauptversammlung befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Muehlhan und ihrer Dienstleister absoluten Vorrang.Es ist beabsichtigt, die ordentliche Hauptversammlung möglichst im Sommer 2020 durchzuführen. Die Bekanntmachung der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung zu einem neuen Termin wird rechtzeitig erfolgen.Der Geschäftsbericht 2019 der Muehlhan AG wird wie geplant am 3. April 2020 veröffentlicht.Über Muehlhan: Die Muehlhan Gruppe ist weltweit ein zuverlässiger Partner für Industriedienstleistungen. Als einer der wenigen Full-Service-Anbieter bieten wir unseren Kunden ein diversifiziertes Leistungsspektrum mit einem industriell-professionellen Qualitätsanspruch. Unsere Kunden profitieren von unserem hohen Organisationsgrad, unserer Termintreue, einem differenzierten technischen Know-how und mehr als 130 Jahren Erfahrung. Wir operieren im Markt in den vier Geschäftsfeldern Schiff, Renewables, Oil & Gas und Industrie/Infrastruktur. Die Muehlhan AG ist börsennotiert und wird im Open Market unter der ISIN DE000A0KD0F7 gehandelt.Weitere Informationen finden Sie unter www.muehlhan.comPressekontakt: Muehlhan AG; Tel: +49 40 75271-150; E-Mail: investorrelations@muehlhan.com27.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Muehlhan AG Schlinckstrasse 3 21107 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 75271 0 Fax: +49 40 75271 130 E-Mail: investorrelations@muehlhan.com Internet: www.muehlhan.com ISIN: DE000A0KD0F7 WKN: A0KD0F Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1008411Ende der Mitteilung DGAP News-Service1008411 27.03.2020