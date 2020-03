Der MDAX stieg am Donnerstag am weitesten unter den großen deutschen Indizes ... aber er blieb dennoch weit hinter dem zurück, was sich momentan an der Wall Street abspielt. Trotzdem sind sich viele sicher: Das war das Tief, die Wende ist so gut wie vollzogen. Denken sie das ... oder wünschen sie es sich bloß?

Den vollständigen Artikel lesen ...