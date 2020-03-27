Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 27.03.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 623 internationalen Medien
Kaufen Sie jetzt Gold im Boden – und das noch mit Discount!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0MZ57 ISIN: SG1V61937297 Ticker-Symbol: SIA1 
Tradegate
27.03.20
08:35 Uhr
3,840 Euro
-0,540
-12,33 %
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
Singapur
1-Jahres-Chart
SINGAPORE AIRLINES LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SINGAPORE AIRLINES LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,740
4,000
08:46
3,840
3,880
08:46
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SINGAPORE AIRLINES
SINGAPORE AIRLINES LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SINGAPORE AIRLINES LIMITED3,840-12,33 %