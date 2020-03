Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Börse ist aktuell fast jeder Tag ungewöhnlich. Gestern begann der deutsche Leitindex den Handel klar im Minus. Mit Hilfe der Wall Street drehte der DAX aber ins Plus und schloss 1,3 Prozent höher bei 10.001 Punkten. Damit hat er den dritten Tag in Folge mit Gewinnen abgeschlossen. Die Marktidee ist diesmal Drägerwerk.