NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 240 auf 195 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Steigende Risikoprämien an den Kreditmärkten seien schon immer das größte einzelne Risiko für die Versicherer gewesen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Seine niedrigeren Schätzungen für die Branche spiegelten die aktuelle Lage an den Märkten und die Folgen des Coronavirus wider. Die Allianz verfüge derweil über eine starke Kapitalausstattung./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2020 / 12:15 / GMT



ISIN: DE0008404005

