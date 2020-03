Das Entwickler-Tool Github Desktop 2.4 führt die Unterstützung des Proxy-Zugangs ein, vereinfacht das Erstellen von Issues und bringt Unterstützung für weitere Code-Editoren mit. Wie Billy Griffin von Github in seinem Release-Post bestätigt, sind die Neuerungen der Desktop-Version 2.4 vor allem auf Mitarbeiter großer Organisationen zugeschnitten, die sich über einen Proxy mit dem Internet verbinden. Dabei will das Tool Standardabläufe automatisieren, was zu einem reibungsloseren Umgang mit der Software und den eigenen Repositorys führen soll. Automatische Konfiguration ...

