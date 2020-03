Homeschooling erlebt in Coronazeiten sein großes Debüt. Digitale Bildungsangebote von Startups und Vereinen halten den Schulbetrieb am Laufen. Diese nützliche Webseite sammelt Tools und gibt Tipps. Da Kitas und Schulen derzeit geschlossen bleiben, finden Betreuung und Unterricht vorerst in den heimischen vier Wänden statt. Für berufstätige Eltern kein leichtes Unterfangen. Die Digitalexpertin Verena Pausder hat deshalb kürzlich eine umfangreiche Linksammlung zu digitalen Bildungsangeboten veröffentlicht. Daraus ergab sich jetzt eine Website, die nicht nur Tools und Apps kuratiert, sondern ...

