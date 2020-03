Amazon stellt angesichts der Coronaviruskrise in den deutschen Verteilzentren 350 neue Mitarbeiter ein. Das ist erstaunlich wenig angesichts der Vergleichszahlen aus den USA. Dass der Onlinehändler Amazon aktuell mehr als gut ausgelastet ist, dürfte bekannt sein. Jetzt hat das Unternehmen angekündigt, angesichts der Coronakrise 350 neue Logistik-Jobs in Deutschland besetzen zu wollen. Dabei handelt es sich nach Unternehmensinformationen um Voll- und Teilzeitstellen an den unterschiedlichen Logistikstandorten. Genauere Angaben, an welchem Standort wie viele Stellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...