8 Aktien auf dem Prüfstand. Volker Schulz aus dem Redaktionsteam des Bernecker-Börsenbriefs "Der Aktionärsbrief" knöpfte sich im Schnelltest am 26.03.2020 mal wieder 8 Aktien vor. Was war diesmal im Sortiment?



++ Dt. Lufthansa - da kann so mancher Konkurrent neidisch werden!

++ Schlumberger - dann doch lieber Royal Dutch Shell?

++ Ross Stores - Fallendes Messer oder Chance?

++ Broadcom - Auf den Free Cashflow schauen!

++ Cintas - für Käufe noch etwas niedrigere Kurse abwarten?

++ Mondelez - gegessen wird auch in der Krise

++ OMV - Bewertung deutlich unter Substanz?

++ PNE - Kurse unter 4 € als Gelegenheit?





