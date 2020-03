NEW YORK (Dow Jones)--Die Ratingagentur Fitch hat die höchste Bonitätsnote "AAA" für die USA bestätigt. Den Ausblick für das Rating bezeichneten die Bonitätswächter als stabil, was bedeutet, dass sich derzeit keine Ratingänderung abzeichnet. Die Kreditwürdigkeit der USA werde durch strukturelle Stärken unterstützt, zu denen die Größe der Wirtschaft, das hohe Pro-Kopf-Einkommen und ein dynamisches Geschäftsumfeld gehörten.

Die USA profitierten zudem von der Ausgabe des US-Dollars, der wichtigsten Reservewährung der Welt, und von der damit verbundenen außerordentlichen Finanzierungsflexibilität. Zur Bekämpfung der Corona-Krise würden die USA ihr gesamtes politisches Instrumentarium einsetzen, einschließlich des Stimuluspakets in Höhe von 2 Billionen Dollar und der Zusage der US-Notenbank, unbegrenzte Mengen an Staatsanleihen und hypothekarisch besicherten Wertpapieren zu kaufen, was eine enorme koordinierte politische Reaktion untermauert.

