Die Marke von 10.000 Punkten hat uns im DAX auch am Donnerstag beschäftigt. Nachdem es erst einmal wieder zum Testen einer Unterstützung kam und die Angst vor schwachen US-Arbeitsmarktdaten hier dominierten, entspannte sich die Situation am Nachmittag merklich. Eine gute Ausgangslage für den Wochenausklang? Verspätete Rally im DAX Die erste dynamische Bewegung im XETRA-Handel zeigte letztlich den Weg des Tages an. Auch wenn es hier zwischenzeitlich mehrere Tests der unteren Bereiche gab, konnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...