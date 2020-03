Losheim am See (ots) - Immer zu Beginn eines neuen Jahres will der Trend-Tacho, eine gemeinsame Umfrage des Fachmagazins kfz-betrieb und der Sachverständigenorganisation KÜS, von den Autofahrern etwas über ihre Kaufabsichten erfahren. Im Fokus stehen die Fahrzeuge mit alternativem Antrieb.Hybrid ist ein Thema. 63 % können sich vorstellen, ein solches Fahrzeug zu kaufen, 53 % ein Wasserstoffmobil und 37 % ein batteriegetriebenes Auto. Bei Letzteren sollten es für 41 % der Befragten mindestens 500 Kilometer Reichweite sein um die Kaufentscheidung positiv zu beeinflussen. Eher ignoriert wird die Erhöhung der staatlichen Kaufprämie. 73 % sagen, sie hat keinen Einfluss auf den Autokauf.Knackpunkt ist auch in diesem Jahr die fehlende Infrastruktur für die alternativen Antriebsarten. 75 % der Interviewten sehen hierin ein grundsätzliches Problem, das die Kaufabsicht für ein Fahrzeug negativ beeinflusst.Milder fällt das Urteil zum Thema Diesel aus. Im Jahre 2018 waren es noch 81 % der Befragten, die durch ein Fahrverbot für die Selbstzünder vom Kauf abgehalten würden. Aktuell sind es noch 63 %. Auch Fahrverbote in Städten sind ein Thema. Heute halten noch 41 % sie für sinnvoll, 2018 waren es noch 53 %.Der Trend-Tacho wird für die Prüforganisation KÜS und das Fachmagazin kfz-betrieb vom Kölner Institut BBE Automotive GmbH erstellt. Es handelt sich um eine Mixed-Mode-Befragung, telefonisch (CATI) von 300 Personen und online (CAWI) von 700 Personen. Zielpersonen sind Pkw-Fahrer, die im Haushalt für Fragen rund um das Auto mitverantwortlich sind. Die Befragung wurde im März 2020 durchgeführt. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse erfolgt mit den KBA-Daten (Bestandsanteile Pkw-Marken, Alterssegmente).Pressekontakt:KÜSHerr Hans-Georg MarmitTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116601/4557855